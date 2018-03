Saisonkarten für das Freibad werden teurer

Die Preise für Saisonkarten für das Freibad Stadtweiher werden erhöht. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am Montag einstimmig beschlossen. Rund 75 000 Besucher haben im vergangenen Jahr die Leutkircher Einrichtung besucht. Das entspricht einer Steigerung der Gästezahlen von etwa 14 Prozent im Vergleich zu 2016. Einen detaillierten Bericht legte Julia Panzram – die bei der Stadtverwaltung unter anderem für den Bereich „Bäder“ zuständig ist – den Stadträten vor.

85 statt 77 Euro – das wird künftig eine Saisonkarte für Familien kosten. Erhöhungen gibt’s auch bei den Jahrestickets für Alleinerziehende (75 statt 67 Euro), für Erwachsene (60 statt 55 Euro) sowie für Ermäßigte (30 statt 27,50 Euro). Hinzu kommt eine Steigerung bei Einzel-Familienkarten (7,50 statt 6,50 Euro). Alle weiteren Eintrittspreise bleiben unverändert. „Ich weiß, es ist ein sensibles Thema, aber wir haben seit 2011 die Preise nicht mehr erhöht“, sagte Julia Panzram.

Im Vergleich mit Freibädern aus der Region zeige sich, dass Saisonkarten für die Leutkircher Einrichtung „weit unter dem Niveau der benachbarten Bäder“ liege. „Wir haben ein wenig den Anschluss verloren“, sagte Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle. „Trotzdem wollen wir weiterhin preiswert bleiben“, ergänzte der Rathauschef. Denn auch nach der Erhöhung sei das Leutkircher Freibad in den Kategorien Einzel-Familienkarte sowie Saisonkarten für Familien und Einzelpersonen das preisgünstigste Bad der Region.

Freibad an 118 Tagen geöffnet

An insgesamt 118 Tagen hatte das Leutkircher Freibad Stadtweiher im vergangenen Jahr seine Pforten geöffnet. An 102 Tagen war laut Julia Panzram regulärer Badebetrieb bei „gutem Wetter“ möglich. An sieben Tagen passierten mehr als 2000 Gäste die Kasse des Freibads. „Wir hatten aber nicht so tolle Rekorde wie die Jahre vorher“, sagte Panzram.

Etwa 180 000 Euro an Einnahmen stehen im Jahr 2017 rund 337 000 Euro an Ausgaben gegenüber. Die Personalkosten haben sich dabei um zirka 22 000 Euro erhöht. Julia Panzram spricht von einer Folge der Tariferhöhung im Februar des vergangenen Jahres. Außerdem habe es im Vergleich zu 2016 mehr „Schönwettertage“ gegeben. Das bedeute viel Betrieb und fordere zusätzliche Arbeitskräfte auf Abruf.

Nach unten zeigt die Kurve des Leutkircher Freibads derweil in puncto Energieverbrauch. Im frühen Sommer und gegen Ende der Badesaison könne das Wasser im „Kombibecken“ – auch in kühlen Nächten – über eine Gasheizung stabil gehalten werden. Sobald die Sonne scheint, werde das Badewasser über die sogenannte Solarabsorberanlage erwärmt. „Wir konnten im Sommer oft mit Sparmodus fahren“, erklärte Bademeister Robert Rössler den Stadträten.

Bewährt habe sich indes die Rabattaktion für Saisonkarten. An acht Tagen im April sind sämtliche Jahrestickets zu einem günstigeren Preis erhältlich. In diesem Jahr sollen in diesem Zeitraum Karten für den bisherigen Betrag zu erwerben sein. „Die Idee finde ich klasse“, meinte Stadtrat Jochen Narr (SPD). Die Preiserhöhung hält er für „moderat und in Ordnung“.