Saisonabschluss der TSG Radjugend auf dem Wenger Egg

Wie jeden Herbst fand am dritten Oktoberwochenende wieder der Jugend Saisonschluss auf dem Wenger Egg mit rund 25 Teilnehmern statt. Auch Jugendliche der MTB Schulkooperation der Realschule waren mit dabei. Unter der Gesamtorganisation von Patrick Gehrig waren vier Betreuer mit den Kinder- und Jugendlichen auf Mountainbikes im Bereich der Adelegg unterwegs.

Maximilian Krauss, Weltcup MTB Downhill Fahrer, konnte den Jugendlichen an selbst gebauten Sprüngen an der Hütte einiges an Technik beibringen. Die Touren führten in drei Leistungsgruppen im Bereich um den schwarzen Grat, zum Baden ging es ins Campo Mare nach Kempten. Die Hin- und Abreise der Gruppen erfolgte über Wald- und Feldwege mit dem Mountainbike. Der Hüttenaufenthalt der TSG Radjugend ist jedes Jahr ein Highlight zum Saisonschluss.