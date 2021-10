Saisonabschluss der TSG Radabteilung!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Mitglieder und Freunde der TSG Radabteilung trafen sich im TSG Vereinsheim am 16. Oktober 2021 zur Jahreshauptversammlung und zum traditionellen Radabschluss. Der erste Vorsitzende Daniel Holz gedachte an den verstorbenen Georg Kiebele, der aktiv in der MTB-Radtreffgruppe mitfuhr und ein langjähriger Förderer der Radsportabteilung war.

Coronabedingt konnten die Radtreffs erst verspätet starten, die Radsportwoche wurde zweimal verschoben. Stattfinden konnte in beiden Corona-Jahren die Sonnwend- und Halbprofitouren, der Radsprint musste aber zweimal ausfallen. Beim Stadtradeln wurde die Abteilung in 2020 und 2021 in Leutkirch Gesamtsieger. Der ALSO Duathlon musste 2020 ausfallen, wurde 2021 mit den neu ins Programm genommenen OMV MTB Rennen und den Kinderlaufradrennen abgehalten. Die Radrennen „Rund um die Bergschmiede“ hatten in beiden Jahren, bedingt durch Rennstreichungen enorm viel Anmeldungen.

Geehrt für 20 Jahre Mitgliedschaft wurden Wolfgang Kuhn und Ulli Dobler. Wolfgang Kuhn war früher Amateurrennfahrer und ist mit seinem Unternehmen einer der Hauptsponsoren auf den Trikots und mit dem Bus. Ulli Dobler ist langjähriger Leiter der Rennradtreffs, der Halbprofitour und Gruppenleiter. Geehrt wurde auch Toni Lingg, der gesundheitshalber als Tourenleiter nicht mehr zur Verfügung steht. Er war jahrzehntelang der Leiter der Touren- und später der Elektroradgruppe beim Freitagsradtreff.

Mit eindrucksvollen Videoshows von Gerd Heine und Matthias Jäger wurde an die tolle Radsportwoche in Kärnten und an die spektakulären Touren der MTB Gruppe im Vinschgau erinnert. Valentin Kegreiß stellte die Straßen-Radrennfahrer und deren Erfolge im Amateur- und Jugendbereich vor. Die aktive Renngruppe im MTB Downhill- und Enduro Sport ist weiter gewachsen, auch sie weisen hervorragende Ergebnisse aus. Der Wanderpokal der Besten erhielt Max Engel bei den Erwachsenen und Maxima Jaax bei den Jugendlichen.

Diesen Herbst fand am zweiten Oktoberwochenende wieder der Jugend Saisonschluss auf dem Wenger Egg mit über 30 Teilnehmern statt. Unter der Gesamtorganisation von Patrick Gehrig waren weitere vier Betreuer mit den Kinder- und Jugendlichen auf Mountainbikes im Bereich der Adelegg unterwegs. Die Touren führten unter anderem zum Bike Park an den Eschachliften, zum Baden ging es ins CampoMare nach Kempten.