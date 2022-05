Sängerkranz lädt Projektsänger ein

„Singt mit uns ein Lied zusammen“ – unter diesem Motto steht das Open-Air-Mitsingkonzert des Sängerkranzes Leutkirch am Freitag, 8. Juli, im Museumshof - bei schlechtem Wetter im Bocksaal. Dabei ist nicht nur das Publikum zum Mitsingen bekannter Titel aufgerufen, sondern der Sängerkranz lädt darüber hinaus alle Interessierten ein, als Projektsängerinnen und -sänger am Konzert mitzuwirken und ab sofort unverbindlich in die Proben zu schnuppern. Auf dem Programm stehen Schlager, Volkslieder, Evergreens und Titel aus Musicals, etwa „Danke für die Lieder“ und „Dancing Queen“ von Abba, „Der Mörder ist immer der Gärtner“ von Reinhard Mey, „Die Gedanken sind frei“, „O Happy Day“ oder „We Shall Overcome“. Die Proben unter Leitung von Chordirektorin Anne-Regina Sieber finden jeweils mittwochs um 20 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche in Leutkirch statt. Der Sängerkranz freut sich ganz besonders auf sangesfreudige Männer, heißt es in einer Mitteilung. Nähere Informationen bei Chorleiterin Anne-Regina Sieber, Telefon: 07567 / 98 89 88, bei der Ersten Vorsitzenden Helma Rissel, Telefon 07561 / 7 23 42, oder unter www.saengerkranz-leutkirch.de