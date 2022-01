Am vergangenen Samstag ist an der Dorfhalle von Urlau etwa gegen 0.30 Uhr ein kaputter Lampenschirm festgestellt worden. Vermutlich mutwillig hatte ein unbekannter Täter laut Polizeibericht einen größeren Stein, der am Tatort aufgefunden wurde, gegen den Beleuchtungskörper geworfen, wobei das Plastik zerbrach. Den Schaden schätzt die Polizei auf fund 100 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561 / 84880 entgegen.