Sabine Merk als Vorsitzende wiedergewählt

Beim CDU-Ortsverband Diepoldshofen hat die turnusgemäße Mitgliederversammlung stattgefunden. Die Wahl des Vorstands bestätigte Sabine Merk als Ortsvorsitzende.

Sabine Merk führte in ihrem Bericht die Aktivitäten in den vergangenen Jahren des Ortsverbandes Diepoldshofen auf. So konnte Sie auf Teilnahme bei Parteitagen und unter anderem von den zurückliegenden Wahlkämpfen berichten.

Im Anschluss an den Bericht leitete CDU-Kreisvorsitzender Christian Natterer die Neuwahlen. Dabei wurde Sabine Merk einstimmig als Vorsitzende wiedergewählt. Neue Stellvertreterin ist künftig Susanne Dolp. Den Vorstand komplett machen die drei Beisitzer Reinhard Dolp, Johannes Kathan und Reinhold Merk.