Südländisch-beschwingte Heiterkeit bei leichtem Schneetreiben

Rund 100 Musikanten haben dem Publikum am Samstagabend in der Festhalle einen wundervollen Konzertabend beschert. Den ersten Teil übernahm die Musikkapelle Aichstetten unter Leitung von Dirigent Josef Möslang, die zum ersten Mal in der Geschichte ein Gemeinschaftskonzert mit der Stadtkapelle hatten.

Mit südländisch-beschwingter Heiterkeit ging es durch die ersten beiden Stücke, ein bisschen Samba und Flamenco aus Portugal und danach Insel-Romantik, Wind und Wellen bei der vierteiligen musikalischen Hymne auf die Kapverdischen Inseln. Spannend war der Gegensatz zwischen rhythmischem Hörnerklang, schlagkräftigem Percussion und den vibrierenden Klarinetten und Flöten. „Frugg Blue“ ist ein Stück für geniale Tubaspieler, und genau mit so einem ist die Musikkapelle Aichstetten gesegnet. Was Michael Langegger seiner Tuba für selten gehörte Töne entlockte, wie er selbst Digderidoo-Sound und dazwischen noch eigenen Beatbox präsentierte, war kaum nachvollziehbar. Ein Meister seines Fachs und auch bei dem Ensemble „Verstehen Sie Brass?“ mit Tuba und viel Humor vertreten.

Nach einem kräftig gerufenen „El Cumbanchero“ zog die Musikkapelle Aichstetten nochmals alle Register und zeigte das Können einzelner Solisten. Wie angekündigt hatte die Kapelle noch eine Überraschung parat: Vier Musiker zogen mit schwermütiger Blechmusik samt Waschbrettklang als Trauerzug in die Halle. Auf der Bühne mutierten sie ganz schnell in eine fetzige Dixie-Band à la New Orleans, wo die Trauer nach einer Beerdigung ebenso schnell in Tanz und Stimmung umschlägt. Gute Laune machte auch das etwas andere „Sixpack-Geschenk“ der Gastkapelle an die Vorstandschaft der Stadtkapelle. Mit Solist Sebastian Heine an Flügelhorn und Trompete verabschiedeten sich die Aichstettener mit dem unvergesslichen „My way“ von Frank Sinatra.

Magie und Filmmusik

Einen fulminanten Auftakt präsentierten die Musikanten aus Leutkirch unter Leitung von Stadtmusikdirektor Wolfgang Halder mit der Magic Ouvertüre von Thomas Doss. „Tick-tack“ hörte man immer wieder, gleich passiert etwas. Mal fast explosiv, mal harmonisch-getragen wurde das konzertante Stück gelungen interpretiert. Es folgte die musikalische Geschichte des Filmhelden und Archäologen Indiana Jones, der in knapp 30 Jahren vier Mal durchs Kino geisterte.

Zum Zurücklehnen oder Mittippen war ein irisches Volkslied mit Pep und Step, mal melancholisch oder mit Zwiegesprächen zwischen Hörnern, Saxophon und Klarinetten, sehr klang- und gefühlvoll, fast dramatisch-erhaben – alles was die Iren so ausmacht. Als Schlusshöhepunkt hatte Dirigent Wolfgang Halder das blechdominante Stück „Raise of the Son“ ausgewählt. Ein imposantes Werk von Rossano Galante, ein Oberstufenstück, das viele Emotionen weckt, den vollen Klangkörper des Blasorchesters zeigt, aber dazwischen auch mal ein bisschen träumen lässt.