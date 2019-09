Südbahn startet in Leutkirch mit Verspätungen

Zunächst die gute Nachricht: Nach einem halben Jahr Sperre wegen Bauarbeiten fahren am Bahnhof seit Morgenmorgen wieder die Züge nach Kißlegg und Memmingen. Und auch die Aufzüge zu Gleis 3 funktionieren. Dennoch wurden die tapferen Pendler, die um 5 Uhr auf den Bahnsteigen warteten, einer ordentlichen Geduldsprobe unterzogen.

Der Grund: Die planmäßige Regionalbahn nach Memmingen (Abfahrt 5.20 Uhr) kam mehr als zehn Minuten später an, um dann nach längerer Wartezeit weiterzufahren. Dasselbe galt für den ersten Zug nach Kißlegg, der auch nach mehr als 20 Minuten Verspätung nicht in Leutkirch losfuhr. Verständlich daher die Reaktionen der Fahrgäste, die von Ärger und Enttäuschung bis zu Hoffnung reichten: „Es muss besser werden. Ich zahle monatlich 156 Euro und möchte möglichst pünktlich ankommen“, sagte Reimund Klicker, der täglich nach Saulgau pendelt. „Schau’n wir mal, ob’s bald funktioniert“, ergänzte Andrea Blicka, Pendlerin nach Wangen. „Es ist höchste Zeit und ich hoffe auf bessere Verbindungen“, meinte Walter Gredler aus Bad-Wurzach. „Ich finde es schön, dass der Zug endlich wieder fährt“, so Mario Strumbo, der aus Kißlegg ankam. Und Tobias Schramm, täglicher Pendler nach Ravensburg, betonte: „Wenn der Zug wieder planmäßig kommt, spare ich täglich mit ihm eine Stunde Fahrtzeit. Für diese umweltbewussten und treuen Benutzer der Bahn bleibt also ab sofort zu wünschen: Eine gute Fahrt – und diese sicher und pünktlich.