Sängergruppe Engerazhofen spendet an Stiftung

Die Sängergruppe Engerazhofen hat einen Spendenscheck in Höhe von 456,35 Euro an die Stiftung Kinderchancen Allgäu überreicht. Bei der Scheckübergabe bedankte sich Daniela Heiß (vorne, rechts), Mitglied des Stiftungskuratoriums, für die Spendenbereitschaft der Mitglieder. Die Stiftung mit Sitz in Leutkirch setzt sich unter anderem für Familien in der näheren Umgebung ein und ermöglicht deren Kindern die Teilnahme an Förderaktivitäten in den Bereichen Musik, Sport und Kultur.