Sängergruppe Engerazhofen singt in der Pfarrkirche

Die Sängergruppe Engerazhofen lädt am Samstag, 12. Oktober, um 19.30 Uhr zu ihrem Konzert unter dem Motto „Freiheit – Frieden - Leben“ in die Pfarrkirche Engerazhofen ein. An diesem Abend präsentieren der Chor unter der Leitung der Dirigentin Karin Stohr sowie einige Solosänger und Instrumentalisten neben geistlichem Liedgut auch Stücke aus Rock und Pop, Schlager und Gospels, heißt es in der Pressemitteilung.

Im Anschluss ans Konzert werden die Gäste bei einem „Kleinen Herbstfest“ im Haus der Mitte in Engerazhofen mit Getränken und kleineren Speisen verwöhnt. Der Eintritt ist frei, Spenden werden entgegengenommen. Die Hälfte der Spendeneinnahmen kommt der in Leutkirch ansässigen Stiftung „Kinderchancen Allgäu“ zugute. Diese wurde im Mai 2017 unter dem Dach der Caritas gegründet und setzt sich insbesondere für die Bildungsförderung von Kindern ein.