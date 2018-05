Sängergruppe Engerazhofen eröffnet Standkonzertreihe

Anfang Mai startet wieder die Reihe der Leutkircher Standkonzerte. Die Sängergruppe Engerazhofen eröffnet sie am Freitagabend, 4. Mai, unter der Leitung von Karin Stohr. Wegen der besseren Akustik findet das Standkonzert im Bocksaal statt. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Die musikalische Reise führt laut Pressemitteilung quer durch den bunten Liedergarten. Zum Auftakt präsentiert die Sängergruppe das Lied „Uns zur Freude gemacht“, ein Dank für das Erwachen der Natur im Frühling. Es folgen die Lieder „Der Entertainer-Rag“ und „Sing mit mir“. Den nächsten Teil des Standkonzerts gestaltet der Schulchor der Grundschule Gebrazhofen unter der Leitung von Chordirektorin Anne-Regina Sieber. Die Mädchen und Jungen präsentieren einige Lieder.

„USA for Africa“ war ein Musikprojekt, um Geld für die Opfer der Hungersnot in Äthiopien 1984/1985 zu sammeln. Der Chor präsentiert hierzu den Welthit „We are the World“ gefolgt von dem Stück „Wunder geschehn“ von Nena. Im letzten Teil des Konzertabends erklingt mit E-Gitarren Begleitung die Liebesballade „Gö, du bleibst heut Nacht bei mir“, sowie die Stücke „Ein Stern der deinen Namen trägt“, „Der Mond hält seine Wacht“ und „Sierra Madre del Sur“. Auch in diesem Jahr übernimmt Ingrid Menig die musikalische Begleitung am Flügel.

Insgesamt 19 Musikkapellen, Chöre und Musikgruppen treten in diesem Jahr bei den Standkonzerten auf. Einen Höhepunkt stellt laut Veranstalter das Serenadenkonzert am 13. Juli dar, an dem sich sieben Musikkapellen beteiligen werden. Das Standkonzert am kommenden Freitag, 11. Mai, findet um 19.30 Uhr auf dem Marktplatzt statt. Es spielt der Musikverein Wuchzenhofen.