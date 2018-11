Russischer Pianist Sergey Korolev gastiert im Bocksaal

Der junge Pianist Sergey Korolev hat mit seinem Solokonzert am Sonntagabend im Bocksaal die russische Tradition des Klavierspiels aufleben lassen. Mit Johann Sebastian Bachs Goldberg-Variationen, gefolgt von Sergej Rachmaninows Variationen über ein Thema von Arcangelo Corelli und seiner zweiten Klaviersonate op. 36. In den Genuss dieser „sprechenden Spieltechnik“ kamen nur wenige Besucher, was der Brillanz seines Spiels nichts anhaben konnte.

Rachmaninow soll es in den 1930er-Jahren geliebt haben, seine Klavierabende nicht allseits erwarteten Werken russischer oder französischer Komponisten zu eröffnen, sondern mit Bach-Variationen. Möglicherweise ist das ein Grund, weshalb Sergey Korolev Bachs Aria mit verschiedenen Veränderungen für Cembalo mit zwei Manualen, gemeint sind die Goldberg-Variationen, an den Beginn gesetzt hat. Schlicht „Clavier-Übung“ hat Bach die 30 Variationen genannt, entstanden für seinen Gönner Graf Hermann Carl von Keyserlingk in Dresden, um ihm die Zeit in schlaflosen Nächten zu vertreiben.

Meisterschüler eines Klavierpädagogen

Korolev, der aus einer Moskauer Musikerfamilie stammt, ist neben einer Reihe namhafter Ausbildungsstätten Meisterschüler des russisch-US-amerikanischen Klavierpädagogen Lev Natochenny. Wer in seiner Talentschmiede den letzten Schliff erhält, dem stünden alle Türen offen. Natochenny ist einer, der seinen Schülern technisch und musikalisch Hochleistungen abverlangt. Genau das hat Korolev seinen Zuhörern am Abend geboten.

Das Spektrum reicht vom galanten Cantabile bis zum strengen Canon, von sehnsuchtsgetragenen und selbstvergessenen Harmoniebögen bis zu zupackenden und tempogeladenen Melodien. Bach hat zu seiner Zeit ausdrücklich an das Cembalo gedacht, auf dem sich die komplizierten Stimmkreuzungen nur auf zwei Manualen problemlos ausführen lassen. Auf einem Konzertflügel wie am Abend braucht es einiges an Können, um Bachs Klangfarben halbwegs originalgetreu ertönen zu lassen.

Beeindruckender Fluss des Klavier-Spiels

Korolevs Anschlag erzeugt dieses Gefühl, über Strecken die Gestimmtheit eines Cembalos heraus hören zu können. Er arbeitet die Systematik der planvoll aufeinander folgenden Sätze heraus und verliert dabei die heiteren und besinnlichen, die tänzerischen und virtuosen Momente nicht aus den Augen. So gelingt es nach kurzer Zeit, ganz im Bachschen Sinne, sich den mal lyrischen, mal burschikosen Schönheiten dieser „Übungen“ hinzugeben und das Gemüt an ihnen zu „ergötzen“.Beeindruckend ist der Fluss, den Korolev auf den Tasten erzeugt. Mittels dem er Höhen und Tiefen auslotet, extreme Tempowechsel hinüber zu langsamen, zeitlupenartigen Sätzen bewältigt. Letztere sind in ihrer elegischen Vereinzelung von besonderer Schönheit. 1931 schuf Rachmaninow die „Corelli-Variationen“. Sie bestachen am Abend durch ihre fragilen Klangräume, die kommen und wieder vergehen. Durch das Flüchtig-Transzendente, womit Korolev Spannung aufbaut, um im selben Moment wieder in Spielerisch-Leichtes überzugehen. Seine exzellente Grifftechnik vermag es, dass die Melodie des portugiesisch-spanischen Tanzes, die Corellis Opus „La Follia“ zu Grunde liegt, Raumgrenzen sphärisch zu sprengen scheint.

In nahtlosem Übergang erklang Rachmaninows zweite Klaviersonate in revidierter, das heißt in kompakter und stringenter Form von 1931. Auf 19 Minuten verkürzt „werde alles gesagt“, war der Komponist überzeugt. Es ist die enge Verzahnung der drei Sätze, die pompös anheben, sich rauschhaft steigern und ebenso schnell wieder verklingen, die fasziniert. Man könnte es eine Hommage an die Flüchtigkeit des Moments nennen, die sich exzeptionell unter Korolevs Finger entfacht.