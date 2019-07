Zu Unrecht vergessene Komponisten und berührende Stücke aus Rumänien, Russland und Frankreich. Das beinhaltete die „zweite Uraufführung“ des Klavierquartetts des Violinprofessors Christoph Schickedanz aus Hamburg. Beim Meisterkonzert zur Eröffnung der 16. Leutkircher Sommerakademie sind nach gut zwei Stunden feinster Musik alle glücklich. Gleichzeitig ist dies der Saisonauftakt der Reihe „Leutkircher Klassik“.

Christoph Schickedanz ist ja seit Beginn der Leutkircher Sommerakademie dabei, gemeinsam mit dem künstlerischen Leiter Roland Glassl (Viola). Auch in diesem Jahr arbeiten rund 40 junge Musiker aus aller Welt an Ausdruck und Performance, untergebracht sind sie wieder in musikaffinen Gastfamilien – eine schöne Begegnung von Leutkirchern und jungen Talenten. Der langjährige charismatische Cello-Dozent, Professor Markus Nyikos, hatte im vergangenen Jahr seinen Abschied verkündet. Jetzt leitet Professor Jan Ickert aus Frankfurt) den Cello-Meisterkurs. Er ist ein virtuoser Könner mit Temperament. Die Sommerakademie gibt es seit dem Jahr 2004, ins Leben gerufen von VHS-Leiter Karl-Anton Maucher, und mit Leben gefüllt.

Den Anfang machen die drei Dozenten Schickedanz, Glassl und Ickert mit einem kurzweiligen Morgenstück von George Enescu – samtweich, dann dynamisch, der „Neue“ mit Elan. In schönstem Ton interpretiert Roland Glassl das „Allegro moderato“ der unvollendeten Sonate für Viola und Klavier von Michael Glinka. Es ist russische Romantik zum Dahinschmelzen. Am Bösendorfer begleitet seine Frau Cornelia. Die beiden waren bereits bei einem formidablen Konzert der „Leutkircher Klassik“ zu hören gewesen. Zarte Fragilität, dann bunte Farbtupfer, harmonische Wendungen und Eruptionen zeichnen die „Trois Pieces für Violoncello und Klavier“ von Nadia Boulanger aus. Jan Ickert hat als Begleiterin Tomoko Ichinose aus Frankfurt mitgebracht – ein Glanzlicht.

Später zelebriert Schickedanz an der Violine elegisch „Introduction & Allegro appassionato op 36“ des (fast) vergessenen Friedrich Gernsheim, am Flügel Alexej Petrov (Minsk). Ein Kabinettstück. Ebenfalls so gut wie vergessen ist Hermann Goetz. Schickedanz spricht von „Ungerechtigkeit in der Geschichte der Musik“. Das Klavierquartett E-Dur op. 6 ist in der Tat ein opulentes Stück, mit Schmelz, kunstvoll verwoben. Der Rezeption von Goetz ist damals der „Übervater“ Brahms im Weg gestanden, auch heute noch. Kann Goetz im Vergleich wirklich bestehen?

Höhepunkt das Abends ist wohl nicht nur nach Ansicht des Rezensenten das Klavierqartett von Christoph Schickedanz. Seine Uraufführung hat es am 8. September 2018 bei den Sommerkonzerten auf der Veste Otzberg (Südhessen) erlebt. Hier wird es zum zweiten Mal aufgeführt, in hochkarätiger Besetzung. Alexej Petrov übernimmt den Part an den Tasten, dazu spielen die drei Professoren.

Mit feinem Saitengesäusel beginnt es. Schickedanz entwickelt zu wenigen hohen Anschlägen des Flügels eine vibrierende, dann getragene Melodie. Nach einer Eruption geht es fast neutönerisch weiter. Kompakt, sich steigerndes Klanggefizzel, ein kräftiges Unisono der Streicher. Szenenapplaus nach dieser „Introduzione“. Das „Scherzo Sarcastico“ beginnt mit vollem Streicherklang, das Cello nimmt die Melodie auf, Violine und Viola folgen, Stimmenwechsel, fast schwelgerisch. Das Finale ist beinahe ein „Finale furioso“, spannend bis zum letzten Ton. Eine Komposition in eigener Sprache, transparent, abseits aller Gefälligkeiten, dabei keineswegs verkopft. Chapeau!