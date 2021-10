Rundum gelungene Wanderwoche

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Ortsgruppe Leutkirch des Schwäbischen Albvereins verbrachte die diesjährige Wanderwoche im September 2021 mit 45 Teilnehmern auf dem Tschögglberg in Mölten. Die Organisation, Reiseleitung und Wanderführung hatten Birgit und Frieder Frick. Die Kurzwanderer führte Hans Marktanner.

Der Tschöggelberg ist ein Bergrücken der Sarntaler Alpen, der sich oberhalb von Meran und Bozen von Hafling über Mölten bis nach Jenesien zieht. Das schöne Hotel lag auf 1100 Metern, die herrlichen Wanderwege auf 1400 Metern. Nachdem die ersten 300 Höhenmeter mit Reise- und Shuttlebus überwunden wurden, lag ein wahrhaft seniorengerechtes Wandergebiet mit herrlichen Rundumblicken auf die Bergwelt der Dolomiten und des Ortlergebirges vor uns. Man konnte unendlich viel erleben und die Natur in ihrer faszinierendsten Form genießen.

Höhepunkt waren die Stoanerne Mandl auf einem Hochplateau in 2000 m Höhe. Der wunderschöne Wanderweg E5, der durch die größte Lärchenwiese Europas führt, stand dem in nichts nach. Ein Besuch im Knottenkino auf einem Aussichtsfelsen oberhalb Merans fanden auch alle toll. Der letzte Tag war dem Frühlingstal zwischen Kalterer See und Montiggler Seen vorbehalten. Die Organisation und Leitung dieser Tour übernahmen Annemarie und Ludwig Neuburger. Der gesellige Teil fand tagsüber auf urigen Almen und abends im Hotel statt.

Der bunte Abend in Eigenregie ist besonders erwähnenswert. Ein Beitrag reihte sich an den nächsten. Die Kreativität der Mitglieder kam voll zum Tragen. Es wurde mit Wonne gesungen und geschauspielert. Den nächsten Abend gestaltete ein engagierter Alleinunterhalter. Auch da haben sich wieder alle köstlich amüsiert. Die Rückfahrt führte zur Wieskirche nach Steingaden. Dort schloss sich eine excellente Führung an. Das Abschlußessen fand in Schwangau statt. Diese Wanderwoche wird allen noch lange in guter Erinnerung bleiben.