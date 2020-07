Rundgänge durch Leutkirch

Die Stadtführungssaison hat begonnen. Verwinkelte Gässchen und historische Fachwerkhäuser warten laut Stadtverwaltung darauf, erkundet zu werden. Viele spannende Geschichten könnten bei den Führungen erfahren werden – so lasse sich die Vergangenheit hautnah erleben. Die nächste öffentliche Führung findet am Samstag, 18. Juli, um 10.30 Uhr statt. Treffpunkt ist an der Leutkircher Touristinfo, Marktstraße 32, Gotisches Haus. Aufgrund der aktuellen Situation gibt es Auflagen, die eingehalten werden müssen. Teilnehmer zahlen vier Euro pro Person, Kinder bis zwölf Jahre nichts. Karten gibt es in den Leutkircher Touristinfos (Altstadt und Center Parcs Park Allgäu) oder online unter www.leutkirch. reservix.de. Weitere Termine und Informationen finden sich unter www.leutkirch.de/fuehrungen