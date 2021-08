Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag 04. September veranstaltet die Radsportabteilung der TSG Leutkirch auf der Rennstrecke „Rund um die Bergschmiede“ bei der Schule Wuchzenhofen die Radrennen um den Cup der Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG. Der Verein wagt diesen Schritt, da derzeitig die Corona-Auflagen für Sportveranstaltungen gelockert sind. Die bewährte Rennstrecke mit 3 KM Rundenlänge, einigen scharfen Kurven und einen Anstieg über 20 HM verspricht spannende Rennen. Los geht’s um 8.30 Uhr mit dem Amateur- und Jedermann Rennen über 17 Runden, in dem auch Leutkircher Amateur- und Seniorenlizenzfahrer starten, aber auch Rennradfahrer der Region und der TSG mit sportlichen Ambitionen willkommen sind. Zwischen 3 und 10 Runden fahren anschließend die Schülerklassen der U11 bis U15 in den Rennen die zum BaWü Schüler Cup gewertet werden. Besonders einladen will der Veranstalter alle Rad-begeisterten Kinder für die Einsteigerrennen ohne Lizenz der Klassen U11 bis U15 ab 13.00 Uhr. Jede*r Teilnehmer*in bekommt eine Überraschung. Die männliche Jugend U17 starten anschließend mit den Damenklassen. Um 15.00 Uhr ist das Hauptrennen der Elite- Rennfahrer um den Preis der „Volksbank Allgäu Oberschwaben eG“ über 81 KM. Am Start die Eliteamateure der TSG und Teams aus ganz Deutschland. Die Radsportabteilung hofft auf gutes Wetter und spannende Rennen. Die Zuschauer werden gebeten, sich mit Abstand um die Rennstrecke zu platzieren. Der Veranstalter hat ein umfangreiches Hygienekonzept erarbeitet. Jeder Rennfahrer muss zudem eine Ehrenerklärung über den Gesundheitszustand ablegen. Anmeldung unter www.rad-net.de, Infos auch unter www.tsg-radsport.de.