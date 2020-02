Rund 27 000 Euro für regionale Projekte

Der Begleitausschuss der Partnerschaft für Demokratie Leutkirch–Aichstetten–Aitrach hat in seiner jüngsten Sitzung die Förderung von insgesamt 15 Projekten befürwortet.

„Es sind tolle Projekte dabei, die zum Teil mit ganz besonderen Ansätzen auf verschiedene Probleme unserer Zeit eingehen“, sagt Hannah Keil von der Koordinierungs- und Fachstelle der Partnerschaft für Demokratie. So werde etwa ein interaktives Theaterstück zum Thema „Gewalt im Alter“ gefördert, welches das Seniorennetzwerk Leutkirch-Aichstetten-Aitrach auf die Bühne der Leutkircher Festhalle holen möchte.

Oder auch ein Projekt mit dem Titel „Schüler helfen Schülern“, bei dem der Helferkreis Asyl einheimische Schüler mit Kindern mit Migrationshintergrund zusammenbringen möchte. Insgesamt werden mit dem Beschluss des Begleitausschusses weitere Fördergelder in Höhe von rund 26 800 Euro für Demokratie, Vielfalt und Toleranz eingesetzt, informiert die Stiftung St. Anna, bei der die Koordinierungs- und Fachstelle angesiedelt ist, in einer Pressemitteilung.

Drei Förderanträge lehnte der Begleitausschuss am Dienstagabend ab, bei einem weiteren Antrag müssen die finanziellen Rahmenbedingungen des Projekts noch einmal genau geklärt werden. Insgesamt stehen in Leutkirch, Aichstetten und Aitrach in diesem Jahr Fördermittel in Höhe von 45 000 Euro zur Verfügung, weitere 10 000 Euro sind speziell für die Förderung von Projekten von Jugendlichen gedacht. „Wer also noch ein Projekt plant, kann sich auch weiterhin um Förderung bewerben“, betont Hannah Keil. Der Begleitausschuss berät neue Anträge in seiner nächsten Sitzung am 27. Mai.

Die Partnerschaft für Demokratie Leutkirch-Aichstetten-Aitrach wird im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten dazu gibt es online unter der Adresse www.leutkirch.de/demokratie

Diese Projekte werden gefördert:

Ausstellung „Ein Koffer voller Sehnsucht“ – Förderverein Geschwister-Scholl-Schule,

Theaterprojekt zu Gewalt im Alter – Netzwerk Senioren,

Jugend-Kreativ-Workshop – Heimatpflege

Kinder im Museum – Heimatpflege

Kinderstube der Demokratie – DRK Kindergarten Firlefanz,

Malwettbewerb Aichstetten – Stiftung St. Anna,

Projekttag „DemokratICH“ – Förderverein HMG,

Projekttag „Voll motiviert“ – Förderverein Geschwister-Scholl-Schule,

Theaterstück „Chaim & Adolf“ – VHS Leutkirch,

Chillix-Einweihung – Jugendgruppe KjG St. Martin,

Workshops „Europäische Werte und Menschenrechte“ – Projektgruppe Otl-Aicher-Realschule,

Unesco-Schülerseminar – Förderverein HMG,

Foodsharing-Café im Sonnentreff – Johanniter-Unfallhilfe

Filmprojekt „Zusammen_gekommen oder Ghosts for Future“ – Kunstschule Sauterleute,

Schüler helfen Schülern – Asylkreis Leutkirch.