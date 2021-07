Rücksichtslos überholt und Autofahrer gefährdet

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Leutkirch gegen den bislang unbekannten Fahrer eines blauen VW Golf (GTI oder ähnlich) mit RV-Kennzeichen und sucht Zeugen oder weitere Geschädigte.

Den Angaben eines 38-jährigen Verkehrsteilnehmers zufolge, hatte der VW auf der L 318 von Leutkirch in Richtung Isny fahrend am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr mehrere Pkw überholt und war zunächst wieder eingeschert. Etwa 200 Meter vor der Einmündung in die Allgäuallee habe der Wagen dann erneut zum Überholen angesetzt. Zu diesem Zeitpunkt sei er nur etwa 50 Meter vom entgegenkommenden Fahrzeug des 38-Jährigen entfernt gewesen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, habe der Mitteiler eine Vollbremsung einleiten und nach rechts ins Bankett ausweichen müssen. Auch ein Teil der überholten Fahrzeuge habe abbremsen und nach rechts ausweichen müssen. Dadurch seien drei Pkw auf gleicher Höhe aneinander vorbeigekommen und eine Kollision konnte abgewendet werden.

Die Polizei bittet nun Zeugen des Vorfalls oder Verkehrsteilnehmer, die ebenfalls abbremsen mussten und gefährdet wurden, sich unter Telefon 07561/84880 zu melden.