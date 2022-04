RP schaut sich Gewässer an der Eschach in Leutkirch an

Der beim Regierungspräsidium (RP) Tübingen angesiedelte Landesbetrieb Gewässer führt am Mittwoch, 27. April, zusammen mit dem Landratsamt Ravensburg auf dem Gemeindegebiet von Leutkirch eine Gewässerschau durch. Das teilt das RP in einem Schreiben mit.

Ein zuverlässiger Hochwasserschutz erfordert eine regelmäßige Überprüfung. Nur so können mögliche Problem- oder Gefahrenstellen in und an der Eschach frühzeitig erkannt und beseitigt werden, heißt es in dem Schreiben weiter. Im Rahmen der Gewässerschau werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesbetriebs Gewässer das Eschachufer in Leutkirch begehen. Sie dokumentieren und veranlassen die Beseitigung möglicher Gefahrenquellen wie Ablagerungen von Holz, Kompost oder anderem losen Material, das bei Hochwasser mitgerissen werden könnte. Daneben liegt ihr Fokus auch auf wassergefährdenden Stoffen, welche die ökologische Funktion der Eschach beeinträchtigen könnten. Außerdem werden Anlagen erfasst, die im Überschwemmungsgebiet illegal errichtet wurden.

Zur ordnungsgemäßen Durchführung könne es notwendig sein, Privatgrundstücke zu betreten. Das Regierungspräsidium Tübingen bittet die Anwohner und Anlieger daher in dem Schreiben um Verständnis.