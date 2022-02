Rote Bank als Symbol für Gewalt gegen Frauen

Der Aktionstag „One Billion Rising“ hat am 14. Februar in Leutkirch stattgefunden. Ein Tag, der darauf aufmerksam macht, dass jede dritte Frau auf dieser Welt mindestens einmal in ihrem Leben Gewalt erfährt. An diesem Tag soll gezeigt werden, dass mindestens eine Milliarde („One Billion“) Frauen einmal in ihrem Leben misshandelt, vergewaltigt, diskriminiert und aufgrund ihres Geschlechts getötet oder in ihrer Arbeitskraft ausgebeutet werden, wie die Stadt Leutkirch in einer Pressemitteilung schreibt.

Es soll außerdem darauf aufmerksam gemacht werden, dass in vielen Ländern Frauen der Zugang zu Bildung verwehrt und sexuelle Selbstbestimmung verweigert wird und sie in ihren Bürger- und Menschenrechten stark beschränkt werden.

In diesem Jahr konnte erneut der Tanz auf dem Marktplatz nicht stattfinden. Dafür hatte das Organisationsteam aus Leutkircher Schulsozialarbeiterinnen, dem Jugendhaus, der Kinder-, Jugend-, und Familienbeauftragten, der Integrationsbeauftragten der Stadt und der Koordinatorin von „Demokratie Leben!“ ein alternatives Programm für den Aktionstag erarbeitet.

Im Bocksaal fand für Schülerinnen und die Öffentlichkeit ein Vortrag der Kriminalbeamtin und Opferschutzkoordinatorin Evelyn Lang zu „Gewalt gegen Frauen im öffentlichen Raum“ statt. Begleitet wurde der Vortrag von Carmen Scheich, der Leutkircher Kinder-, Jugend-, und Familienbeauftragten.

Maria Söllner (Integrationsbeauftragte der Stadt), Sonja Grauberger (Gleichstellungsbeauftrage des Landkreises), Maria Hönig (Demokratie Leben), Beatriz Schäffeler (Schulsozialarbeit Otl-Aicher Realschule), Carmen Scheich (Kinder-, Jugend-, und Familienbeauftragte), Stefanie Singer und Stefanie Kloos (Schwangerschaftsberatung Caritas), Katja Siwik (Kinderbuchautorin) stellten gemeinsam mit Petra Lutz und Elvira Birk (Frauen und Kinder in Not e.V.) die Rote Bank am Markttag vor dem Rathaus auf – bewusst zum 14. Februar.

Die Rote Bank wird noch eine gute Woche auf dem Marktplatz stehen. Danach wandert sie an Leutkircher Schulen, das Jugendhaus, die Schwangerschaftsberatung und an ein Frauen Fitnessstudio in Leutkirch. Sie soll ein Zeichen gegen Gewalt gegen Mädchen und Frauen setzten, eine der am weitesten verbreiteten Menschenrechtsverletzungen der Welt – auch in Deutschland. „Ich freue mich, dass die Rote Bank zwei Monate in Leutkirch das Thema in Erinnerung ruft“, so Maria Söllner.

Die Idee hinter der Bank kommt aus Italien. 2016 wurde in der Stadt Perugia zum ersten Mal die Rote Bank als Symbol für Gewalt gegen Frauen ins Leben gerufen und seither in vielen Städten mit ihrer aufrüttelnden Botschaft platziert. In Deutschland stirbt mehr als an jedem dritten Tag eine Frau durch Partnerschaftsgewalt. Studien belegen, dass jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Gewalt erfährt.

Häusliche Gewalt ist noch weitgehend ein Tabu. Das Aufstellen der Bank inmitten der Öffentlichkeit soll aufmerksam machen und die Vorbeigehenden anregen, darüber nachzudenken, dass jeder und jede dazu beitragen kann, Gewalt in Beziehungen zu beenden. In Leutkirch wird das Thema in unterschiedlichster Weise aufgegriffen, denn Gewalt gegen Frauen beschränkt sich nicht auf ein bestimmtes Alter oder eine bestimmte Hautfarbe. Sie betrifft alle Arten familiärer Beziehungen und sozialer Milieus.

Auch vor Ort im Landkreis erleben Mädchen und Frauen täglich Gewalt: Allein im Altkreis Wangen gab es 2021 rund 240 telefonisch und persönlich geführte Beratungen an der Beratungsstelle im Buchweg 8 in Wangen. Relevant ist der städtischen Pressemitteilung zufolge auch die psychische Gewalt: massive Formen von Abwertungen und Bedrohungen beeinflussen das Selbstwertgefühl und die psychische Gesundheit in negativer und zerstörerischer Weise. Mit diesen Grenzverletzungen befasst sich der Verein „Frauen und Kinder in Not“ täglich. Um möglichst viele Menschen mit dieser Aktion zu erreichen, wird die Rote Bank das gesamte Jahr durch den Landkreis wandern