Rosenkranzgebet für den Frieden an der Krippe

Seit Dezember 2021 findet aufgrund einer Initiative Leutkircher Bürger immer mittwochs um 18 Uhr am Kornhausplatz oder am Rathaus (bei Regen unter den Arkaden) ein öffentliches Rosenkranzgebet statt. Deutschlandweit wurde anfangs für ein Ende der Corona-Pandemie gebetet, inzwischen geht es um den Frieden in Europa und auf der ganzen Welt.

Den ganzen Sommer und Herbst über fanden sich zwischen zehn und zwanzig Personen ein, die gemeinsam den Rosenkranz für den Frieden beten, abschließend wird ein Marienlied gesungen. Eine der Organisatorinnen erklärt: „Die Muttergottes im Erscheinungsort Fatima hat den Seher-Kindern versprochen, wenn die Menschen regelmäßig den Rosenkranz beten, wird Frieden einkehren. Daher werden wir das Rosenkranz beten mitten in der Stadt weiterführen, im Advent dann vor der Krippe am Rathaus oder am Kornhausplatz. Wir freuen uns über weitere Teilnehmer. Es ist so wichtig, dass wir für den Frieden beten.“ Es wird immer eine große Madonnenfigur aufgestellt, davor im Kreis viele Kerzen, um eine schöne Atmosphäre zu schaffen.