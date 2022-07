Rosa Lina Schneider läuft auf Rang fünf

Bei hochsommerlichen Temperaturen sind die Langläufer der TSG Skiläuferzunft Leutkirch am vergangenen Wochenende in die Rennsaison gestartet. In Römerstein auf der Schwäbischen Alb erfolgte der erste Lauf zum SSV Cup des Schwäbischen Skiverbandes auf Rollskiern in klassischer Technik.

Moritz Moosmayer J 20 über 10 Kilometer und Jonas Reich S15 über 6,6 Kilometer gelang mit Platz drei der Sprung aufs Podest. In der S12 belegte Luis Mendler Platz sechs, bei den S15 der Mädchen erlief sich Rosa Lina Schneider bei starker Konkurrenz Platz fünf und in der S15 verpassten Julian Günthner und Michl Mendler mit Platz vier und fünf das Podest knapp.

Philipp Moosmayer, der aufgrund seiner guten Leistungen im letzten Winter in die Jugendnationalmannschaft berufen wurde, musste sich in Willingen beim ersten Rennen zum Deutschlandpokal, der Sommerleistungskontrolle, erstmals in der J 20 messen. Im 3000-Meter-Lauf lief er mit 9:34 Minuten persönliche Bestzeit und belegte im Gesamtklassement mit knappem Rückstand Platz elf. Die Skirollerstrecke über 10 Kilometer in klassischer Technik mit langen Doppelstockpassagen lagen dem Leutkircher nicht so gut, so dass am Ende Platz 13 zu Buche stand.