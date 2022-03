Rosa-Lina Schneider beweist sich beim Deutschland-Schülercup

Auf Teilen der WM-Strecken in Seefeld hat am Wochenende der Deutschland-Schülercup mit der Finalveranstaltung stattgefunden. Erstmals auf nationaler Ebene mit dabei waren Rosa-Lina Schneider und Jonas Reich von der TSG-Skiläuferzunft Leutkirch in der Klasse U14.

Am ersten Tag waren 2,5 Kilometer in klassischer Technik zu bewältigen und als Besonderheit eine Motorikwertung als Sprint innerhalb dieser Strecke. Rosa-Lina Schneider kam unter den besten deutschen Läuferinnen dieser Klasse auf den 24. Platz und in der Sonderwertung auf den zehnten Platz, Jonas Reich errang die Plätze 31 und 30. Tags darauf ging es in freier Technik für Schneider über vier Kilometer, die sie als 16. beendete. Sechs Kilometer hatte Reich zu laufen und errang dabei den 26. Platz. In den Staffelwettbewerben platzierten sich Reich und Schneider als 22. beziehungsweise 25.