Rolling-Stones-Coverband „Bigger Bang“ rockt den Bocksaal

„Let’s Spend The Night Together“ war das Motto der Stuttgarter Rolling-Stones-Coverband „Bigger Bang“, bei ihrem dritten Auftritt in Leutkirch. Die sechs Vollblutmusiker sind zwar im Schnitt 20 Jahre jünger als ihre Idole, aber Frontmann Mick Jagger alias Uli Heinzle gelang es durch Gesang, Tanz, Gestik und Mimik eine echtes „Stones-Gefühl“ bei den über 80 meist tanzenden Zuschauer am vorletzten Abend des Jahres aufkommen zu lassen. Schlagzeuger Charly Watts alias Jo Field hielt die Tanzenden gekonnt in Bewegung.

Nach der kurzen Begrüßung und Dank an die Sponsoren – Härle, KSK, Musch, die „Schwäbische Zeitung“ und die Stadt Leutkirch – durch Ralf Manthei von „Larifari“ heizte die Band mit „Street Fighting Man“ richtig ein und in mehr als vier Stunden Show bekamen die meist reiferen Fans über 30 Hits aus allen Phasen ihrer berühmten Vorbilder zu hören.

Uli Heinzler kommunizierte mit den Zuschauern, brachte immer wieder Keith Richard alias Dodi Metaxa Ralf Lemke in Szene und kokettierte mit ihm und den begeisterten Leuten – „Are you ready? It’s only rock and roll, but I like it.“ Troy Dolphins an der Gitarre und Joshy am Keyboard ließen die echten Stones nie vermissen. Edelfan Sissi, extra aus aus Geislingen angereist, ist bei fast allen Konzerten der Band vor Ort. Sie war nicht nur von den Outfits des Sängers angetan, sondern freut sich jetzt schon auf das nächste Konzert im April in Fellbach.

Nach einer Stunde kam nach „Paint it Black“ eine kurze Pause, zuvor interpretierten sie noch den von Bob Dylan komponierten Superhit „Like a Rolling Stone“ derart gekonnt, dass alle begeistert mitsangen. Danach startete die Band mit „Honky Tonk Woman“ in den zweiten Teil, bei dem keiner im Saal stillstand, sangen Hits wie „Out of Time“, „Sympathy For the Devil“ und „You Can`t Always Get What You Want“. Begeistert vom Publikum zelebrierte Uli Heinzle als letzte Zugabe den Top-Hit „Satisfaction“ in Jagger-Manier, als ob der Großmeister selbst leibhaftig auf der Bühne stünde. Eddy Schmid aus Isny, der die echten Rolling Stones schon 14 Mal erleben durfte, geizte nicht mit Lob und meinte: „Die sind echt spitze. Es war ein sensationelles Konzert.“