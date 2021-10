Rollerfahrerin kollidiert an der Kreuzung Poststraße/Storchenstraße in Leutkirch mit Auto

Kopfverletzungen hat eine Rollerfahrerin erlitten, die am Mittwochan der Kreuzung Poststraße/ Storchenstraße mit einem Auto zusammengestoßen ist. Der Fahrer des VW kam laut Polizeibericht aus der Poststraße und wollte auf Höhe des Bahnhofs geradeaus in die Storchenstraße weiterfahren, als er mit der entgegenkommenden 24-jährigen Fahrerin des Motorrollers zusammenstieß. Diese war dabei, nach links abzubiegen. Durch den Zusammenstoß stürzte die Zweiradlenkerin. Wer die Ursache für den Zusammenstoß gesetzt hat, versucht nun das Polizeirevier Leutkirch zu klären. Wie hoch der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen ist, kann noch nicht gesagt werden, so die Polizei.