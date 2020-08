Rollerfahrerin in Leutkirch stürzt bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in der Wangener Straße in Leutkirch ist die Unfallverursacherin am Mittwochnachmittag mit ihrem Motorroller gestürzt. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 16 Uhr fuhr die 17-Jährige hinter einem BMW in Richtung Kreisverkehr Poststraße. Das Auto musste verkehrsbedingt anhalten. Die Rollerfahrerin bremste zwar, prallte aber trotzdem gegen die hintere rechte Ecke des Fahrzeugs, stürzte und blieb unter ihrem Motorroller liegen. Dabei verletzte sie sich leicht. Eine Notfallbehandlung war nicht nötig, die die Polizei weiter mitteilt. Sie beziffert den entstandenen Schaden auf rund 3400 Euro.