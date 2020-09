Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Leichtere Verletzungen hat ein 17-jähriger Motorrollerfahrer bei einem Verkehrsunfall erlitten, der sich am Montagabend gegen 20.10 Uhr in der Storchenstraße ereignete. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Jugendliche die Herlazhofer Straße in Richtung Wangener Straße befahren und war nach dem Überqueren der Kreuzung an den rechts am Fahrbahnrand der Storchenstraße geparkten Fahrzeugen vorbeigefahren.

Als er sich wieder einordnete, kollidierte er mit dem Auto eines entgegenkommenden 23-Jährigen, der gerade nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte. Der 17-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber nach ambulanter Behandlung noch am gleichen Abend wieder verlassen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 2200 Euro.