Roller und Auto kollidieren auf der Oberen Vorstadtstraße in Leutkirch

Zusammengestoßen sind am Mittwoch gegen 7 Uhr auf der Oberen Vorstadtstraße ein Auto und ein Motorroller, nachdem beide gleichzeitig einen haltenden Müllwagen überholen wollten. Die 30-jährige Fahrerin eines Mercedes hielt zunächst hinter dem stehenden Entsorgungsfahrzeug an, um sich zu vergewissern, dass kein Gegenverkehr kommt. Als sie zum Überholen ansetzte, merkte sie zu spät, dass ein hinter ihr fahrender 60-jähriger Rollerfahrer bereits am Überholen war. Bei der seitlichen Kollision entstand laut Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von rund 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.