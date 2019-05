Rock in Reichenhofen für einen guten Zweck

Beim Benefizkonzert für Eritrea in Reichenhofen sind 3720 Euro eingespielt worden. 15 Musiker aus Memmingen und Umgebung fanden sich laut Pressebericht für das Konzert zusammen und rockten den Pfarrstadel. Die Hilfsorganisation „Eritrea Hilfswerk Deutschland“ (EHD) will mit dem Erlös 200 an Aids erkrankten Kindern und Jugendlichen helfen.

HIV sei nach wie vor ein großes Stigma in Eritrea, teilen die Organisationen mit. Weder in Gesellschaft, noch betroffenen Familien werde mit Kindern über die Krankheit gesprochen, die oft völlig überraschend von ihrer Krankheit erfahren. Ihnen soll professionelle Hilfe und Unterstützung angeboten werden.

Die eritreische AIDS-Selbsthilfeorganisation „Bidho“ als Projektträger organisiert Seminare, bei denen es um Aufklärung geht: Ursachen, Krankheitsverlauf und Therapiemöglichkeiten. Den Kindern werde geholfen, mit dem Virus zu leben, professionelle psychologische Betreuung sowie die Organisation von Selbsthilfegruppen ist auch Teil des Projektes. EHD-Vorsitzender Ulrich Vollmer aus Argenbühl habe sich vor Ort vom Erfolg der Arbeit von Bidho überzeugt und freute sich ebenso wie Norbert Scheffold, Initiator des Benefizkonzerts, über das tolle Ergebnis. Scheffold, Mediziner am Klinikum Memmingen, hat 2018 in einem EHD-Projekt angehende Ärzte in einem Ultraschallkurs in seinem Spezialgebiet ausgebildet und kennt die medizinische Situation vor Ort.

Vollmer und Scheffold bedankten sich bei allen Musikern, die ohne Gage auftraten. Ein Dank ging auch an die Landjugend für die Bewirtung und an die Eritreerinnen Berhana Gebremichel, Lucha Daniel sowie Alazar Gebreyesus. Sie bescherten den unerwartet vielen Besuchern mit einer traditionellen Kaffeezeremonie einen Hauch von Afrika.