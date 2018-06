„Rock am Schilf“ steigt am 29. Juni

Beim Allgäuer Open Air „Rock am Schilf“ am 29. Juni werden vier Live-Bands auf der Bühne am Mühleweiher in Nannenbach zu sehen und hören sein – bei einem Euro Eintritt. Das Non-Profit-Open-Air ist laut Veranstalter längst eine feste Größe im jährlichen Festivalkalender.

Zum 14. Mal stünden dieses Jahr erstklassige Bands auf der Bühne am Schilf. Einlass auf das Festivalgelände ist um 18 Uhr, ab circa 19 Uhr geht es los mit den Bands.

Auch dieses Jahr eröffnet ein „Local Opener“ das Festival: „Empty Sheet“ kommen aus dem Allgäu und machen grundsoliden Punkrock, heißt es in der Mitteilung. Besser könne der Abend nicht beginnen. Die „Kids of Adelaide“ waren 2015 schon einmal zu Gast am Schilf. Diesmal werden die beiden Stuttgarter Jungs mit ihrer Musik zum Tanzen und Feiern die Festivalbesucher in den Sonnenuntergang begleiten.

Für die Besetzung des dritten Startplatzes haben sich die Schilfrocker diesmal Verstärkung aus Österreich geholt: „Seraphim“ aus Linz haben Indie-Hymnen in ihrem Repertoire undmachen mit der klassischen Besetzung Gitarre, Bass und Schlagzeug dem Festivalnamen „Rock am Schilf“ alle Ehre. „Lausch“ aus Wien sind dieses Jahr der Headliner und komplettieren damit laut Veranstalter das rockigste Lineup der vergangenen Jahre. Die drei Jungs würden mit gut geölter Stimme ein Brett aus stampfenden Grooves, räudigen Bässen und knusprigen Gitarren servieren.