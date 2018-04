Robbi und Tobbi heben im FlieWaTüüt ab

Voller Elan, temporeich und mit passender Musik präsentierte sich am Dienstag das Theater con Cuore mit seinem Theaterstück „Robbi, Tobbi und das FlieWaTüüt“ den kleinen und großen Besuchern im Bocksaal.

Wie die Stadtbibliothek schreibt, freuten sich viele Kinder, ROB 344-66/IIIa , gennant Robbi, zu erleben. Er geht in die dritte Klasse der Roboterschule und muss drei Aufgaben lösen, um seine Roboterprüfung zu bestehen. Dazu braucht er die Hilfe des jungen Erfinders Tobbi, der ein FlieWaTüüt erfunden hat, ein Gerät, das fliegen, fahren und schwimmen kann. So machen sie sich gemeinsam auf die Suche nach dem gelb-schwarzen Leuchtturm, um die Anzahl der Treppenstufen zu zählen. Und sie müssen am Nordpol eine bestimmte Sache mit Z finden. Und als letztes muss das Geheimnis des dreieckigen Schlosses in Schottland gelüftet werden. Dabei müssen sie allerlei Abenteuer bestehen und begegnen vielen sonderbaren Personen: dem kauzigen nordischen Leuchtturmwärter, einem polarforschenden Professor und dem grauhaarigen Schloßherrn Sir Joshua, der mit seiner geheimnisvollen Maschine Silber in Gold verwandeln will.

Dabei habe das Theater con Cuore eine gelungene Mischung aus liebevoll gezeichneten Figuren, Spielfreude, technischer Raffinesse im Bühnenbild und eine tolle Bühnenpräsenz der beiden Spieler Virginia und Stefan Maatz gezeigt, heißt es..