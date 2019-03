Riesengroße Auswahl beim Leutkircher Kinderkleider-Bazar

Zahlreiche Damen und vereinzelte Herren sind am Samstag in die Festhalle Leutkirch gekommen, um ihre Kinder für den kommenden Frühling und Sommer mit Hosen, T-Shirts, Schuhen und Jacken neu auszustatten. Auswahl war reichlich vorhanden.

Bereits 1991 veranstalteten ein paar CDU-Frauen, allen voran Brigitte Göser, den ersten Kinderkleiderbazar in Leutkirch. Damals noch in kleinerem Rahmen, aber bereits genauso beliebt bei Verkäufern. Heute stemmen den Bazar circa 35 ehrenamtliche Frauen und planen vier bis sechs Wochen vorher, um von Freitagvormittag bis Samstagabend den Bazar so strukturiert und organisiert auf die Beine zu stellen wie vergangenen Samstag. Unterstützung für den Auf- und Abbau erhielt das Bazarteam von der siebten Klasse der Gemeinschaftsschule Leutkirch. 400 Kundennummern konnten vergeben werden, und fast alle Kundinnen hatten 50 Teile im Verkauf. Erstmals wurde pro Kundennummer eine Pauschale von 2,50 Euro erhoben. Stolze 20 000 Teile konnten so angeboten werden.

Als pünktlich um 9 Uhr die Festhalle geöffnet wurde, strömten Hunderte Personen mit großen Taschen ausgestattet zielsicher an die gut sortierten Tische. Dort war vieles zu entdecken, von Spielzeug, Kinderwägen, Strampler über Badesachen, Kinder- und Jugendkleidung bis hin zu Bergschuhen. Eine Kundin zum Beispiel war überglücklich, dass sie bereits jetzt für ihre vier Kinder die kompletten Ostergeschenke gefunden hatte. Die achtjährige Emma fand bei den Babysachen für ihre Puppe die passende Sommerausstattung. Ihre Mutter fand wiederum einige Teile für Emma.

40 Prozent der angebotenen Ware tauschten so ihre Besitzer, am Samstag also rund stolze 8000 Teile. Zehn Prozent der Verkaufspreise, die den Verkäuferinnen einbehalten wurden, werden an einen gemeinnützigen, regionalen Verein gespendet. Zur Stärkung stellten die Gemeinschaftsschule Leutkirch und ihr Förderverein leckere Kuchen, Butterbrezeln, Kaffee und Getränke bereit. Hier hielten sich gerne auch einige Väter mit Kindern auf, solange die Damen in der Halle stöberten.