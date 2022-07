Sterbende aus Leutkircher Hospiz darf zum letzten Mal ihren Kater sehen

Einmal noch von einem Berg in die Wolken schauen, einmal noch im Stadion die eigene Fußballmannschaft anfeuern, einmal noch über den Bodensee segeln: Die Herzenswünsche in der allerletzten Lebensphase sind so verschieden wie die Menschen – und oft sehr schwer zu erfüllen.

Schwerstkranke können oft nur liegend transportiert werden oder brauchen intensive pflegerische Betreuung. In solchen Fällen hilft der Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB). Kürzlich war er mit einer Seniorin aus dem Leutkircher Hospiz Ursula unterwegs.

Der sehnlichste Wunsch

Einmal noch die eigene Wohnung und den eigenen Garten besuchen, und dabei – noch viel wichtiger – einmal noch den geliebten Kater Felix sehen und sich richtig von ihm verabschieden: Das war Karin Holls sehnlichster Wunsch. Die 77-Jährige aus Memmingen hat eine schwere Krebserkrankung.

Vom Krankenhaus ist sie direkt ins Hospiz Ursula nach Leutkirch gekommen. In der Herberge für unheilbar kranke Menschen fühlt die Seniorin sich wohl. Aber der Gedanke an ihren Felix, den sie in Memmingen zurücklassen musste, hat die Katzenliebhaberin nicht losgelassen.

Umgebauter Krankenwagen

Helfen konnte in dieser Situation der ASB-Wünschewagen. Ein dreiköpfiges, qualifiziertes Team aus Rettungsdienst und Pflege hat die Seniorin im Hospiz abgeholt. Im komfortabel und gemütlich umgebauten Krankenwagen ging es nach Memmingen. „Das hat mir sehr gut gefallen“, sagt Karin Holl. In ihrer eigenen Wohnung hat sie sich mit Familie, Freunden und Nachbarn zu Kaffee und Kuchen getroffen.

Ihr Kater Felix habe sie zuerst „ganz bös angeschaut“, berichtet die Seniorin. Wahrscheinlich hat er ihr übel genommen, dass sie so lange fort war. Aber dann sind die beiden sich doch noch nahegekommen.

Felix wird gut versorgt

„Der Abschied von der Wohnung und dem Garten mit den schönen Rosen war schon schwer“, sagt Karin Holl.

Aber am allerschwersten war der Abschied von Felix.

Jetzt ist sie beruhigt: Sie hat den Kater noch einmal gesehen und sie weiß, dass er bei ihrem Sohn unterkommt. Dort wird er gut versorgt. Als Andenken an die Reise hat Karin Holl vom ASB-Team ein Fotobuch bekommen, mit vielen Bildern vom Ausflug nach Memmingen.

„Der Wünschewagen des ASB ist eine tolle Sache“, sagt Evelyn Mauch, Leiterin des Hospizes Ursula. „Mir gefällt auch das Motto: Mit dem Wünschewagen letzte Wünsche wagen.“ Die Fahrt war „total gut organisiert“, berichtet die Hospizleiterin. Obwohl ihr Gast einige Stunden fort war, habe sie sich keine Sorgen machen müssen: Dank der qualifizierten Begleitung und der guten Ausstattung des Fahrzeugs war Karin Holl gut versorgt.

Mainau, Stuttgart, Berge

„Wir versuchen, jeden individuellen Wunsch zu ermöglichen“, sagt Silke Löser vom ASB. Sie berichtet von Fahrten zur Insel Mainau, ins Musical nach Stuttgart und auf eine Almhütte. Ein Gast wollte vor seinem Tod unbedingt nochmal mit seiner Familie in seinem eigenen Garten grillen. Ein anderer wünschte sich, einmal Fischbrötchen zu essen in Hamburg. „Das ist natürlich unterschiedlich aufwendig“, sagt die ASB-Projektleiterin. „Aber das Schöne daran ist: Wir können kreativ sein.“

23 Wünschewagen hat der ASB bundesweit im Einsatz. Die begleitenden Teams arbeiten ehrenamtlich, die anfallenden Kosten werden über Spenden finanziert. Für die Gäste sind die Fahrten kostenfrei. Das Spendenkonto des ASB bei der BW-Bank: IBAN DE10 6005 0101 0002 6027 74, BIC SOLADEST600, Stichwort: Wünschewagen.

Weitere Informationen gibt es unter https://wuenschewagen.de.