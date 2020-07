Reparatur-Treff startet am Dienstag

„Reparieren statt immer gleich neu kaufen“ ist laut Pressemitteilung der Ansatz des neuen Angebots in Leutkirch, das am Dienstag, 28. Juli. startet. Künftig werde der Reparatur-Treff immer am letzten Dienstag eines Monats stattfinden. Unter fachkundiger Anleitung könnten elektrische Kleingeräte, Rasenmäher, Fahrräder und Ähnliches wieder instand gesetzt werden.

„Sehr häufig werden Geräte auf den Müll geworfen, die man sehr leicht wieder hätte wieder in Gang bringen können können“, sagt Manne Stör aus dem Organisationsteam. Er werde in seiner Werkstatt gemeinsam mit Mike Seibold allen Treff-Teilnehmenden mit Rat und Tat bei der Reparatur der technischen Geräte zur Seite stehen.

Mit im Boot sei außerdem die Kunstschule Sauterleute in der Bachstraße 6. Dort kümmere sich die Hobbyschneiderin Nadine Mennel mit dem Team der Kunstschule an den Abenden um Textilien. Defekte Reißverschlüsse, abgerissene Knöpfe oder Löcher in der Lieblingshose werden dort wieder in Ordnung gebracht. „Die Erneuerung der Kleidungsstücke oder auch die Kreation von schönen, kreativen Objekten aus Stoff, hier ist Vieles möglich“, sagt Elisabeth Sauterleute.

„Wir stellen fest, dass viele Menschen sich an die Reparatur von Gegenständen und Textilien nicht heranwagen. Mit Expertenhilfe macht es aber große Spaß, selbst wieder etwas in Ordnung zu bringen“, sagt Peter Aulmann von der Elobau Stiftung, die als dritter Partner neben Störs und der Kunstschule für die Umsetzung des Projekts verantwortlich ist.

Das Orga-Team des Reparatur-Treff bittet um Anmeldung über das eigens eingerichtete Online-Formular unter www.reparatur-treff.de, um sich auf die zu erwartenden Reparatur-Fälle vorbereiten zu können.

„Wir machen das alles ehrenamtlich und es fallen lediglich Kosten für Ersatzteile und Material an“, sagt Manne Stör. „Ich habe die Zeit, bei den Reparaturen zu helfen und es liegt mir am Herzen, dass wir etwas nachhaltiger mit unseren Konsumgegenständen umgehen.“