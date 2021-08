Rennradfahrer von Autofahrer übersehen

An der Einmündung der Brühlstraße in die Memminger Straße ist am Donnerstagabend gegen 20 Uhr ein Autofahrer mit einem Rennradfahrer zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilt. Der Audi-Fahrer überholte den 26 Jahre alten Zweiradlenker in der Brühlstraße und übersah, dass dieser sich an der Einmündung wieder rechts neben ihm positioniert hatte. Der 31-jährige Autofahrer lenkte seinen Wagen ein Stück nach rechts und streifte den Radler, welcher dadurch über den Lenker stürzte und sich leicht verletzte.