Religionsteppich hängt in der Kirche

Anlässlich der Interkulturellen Woche hängt in der evangelischen Kirche derzeit ein Religionsteppich. Er entstand vor zwei Jahren im Rahmen einer Kundgebung für religiöse Vielfalt, die Leutkircher Angehörige verschiedener Religionen auf dem Kornhausplatz versammelt hatte. Auch Kindergärten haben ihre Gedanken zum Thema Glaube darauf hinterlassen. Im Vergangenen Herbst war der zwölf Meter lange Religionsteppich dann in der Moschee zu sehen. In der Dreifaltigkeitskirche kann er nun bis zum 9. Oktober jeweils montag-, freitag- und samstagvormittags sowie rund um die Gottesdienste besichtigt werden.