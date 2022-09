Rekordsammler Alexander Kainz von Handwerkskammer geehrt

Eigentlich sammelt Alexander Kainz regelmäßig weitere Rekord-Urkunden, wie zuletzt beim diesjährigen ALSO, wo er mit Sven Stöckle zusammen weitere vier Urkunden in seine Heimatstadt Leutkirch holte. Nun kam noch eine Urkunde von der Handwerkskammer Ulm dazu, mit Glückwünschen vom – auch aus Leutkirch stammenden – Handwerkspräsidenten Joachim Krimmer. „30 Jahre im selben Betrieb, 30 Jahre ohne Fehltage, 30 Jahre ohne eine Krankmeldung. Ist dies auch ein Rekord? Wenn ich noch die drei wunderschönen Lehrjahre als Leutkircher Schwanenbäck bei Thea und Anton Kohler dazu zähle, sind es sogar schon 33 Jahre in Folge“, bemerkte Kainz, der eben seit 30 Jahren bei der Bäckerei Menig in Gebrazhofen arbeitet.