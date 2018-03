Rekord: 240 Leute genießen Schlemmerfrühstück

Die Filialgemeinde der Pfarrei St. Martin hat wie jedes Jahr am Funkensonntag zum Schlemmerfrühstück in den Kultur- und Gemeindetreff nach Tautenhofen eingeladen. „Die Resonanz war im Vorfeld schon sehr groß. Es freut uns vor allem wegen der guten Spendensumme, die für die Kapellenrenovierung zusammenkam“, resümiert Moni Heinz vom Organisationsteam. Mit ihr haben rund 15 Helfer unter Leitung von Küchenchefin Hilde Gröber sowie das Auf- und Abbauteam viele ehrenamtliche Stunden in diese Veranstaltung gesteckt und viele Köstlichkeiten für ein reichhaltiges Frühstücksbüfett vorbereitet. Gegen Mittag wurden frische Funkenringe verkauft und die ersten Würfelspiel-Partien fanden sich zum Funkenringwürfeln zusammen. Insgesamt wurden rund 240 Personen bewirtet, die aus den verschiedenen Ortschaften und aus Leutkirch kamen, darunter erfreulich viele Familien.