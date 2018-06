Reizvolle Strecke durch den Leutkircher Stadtwald

Die TSG Skiläuferzunft Leutkirch veranstaltet am Kinderfestsonntag, 15. Juli, auf der Wilhelmshöhe den Internationalen Allgäu-Volkslauf. Wie die Skiläuferzunft mitteilt, geht es für die Zehn-Kilometer-Läufer auch in der diesjährigen Auflage wieder um den Pokal der „Schwäbischen Zeitung“. Für alle Läufer aus Nah und Fern bietet sich die Gelegenheit, auf der reizvollen Strecke durch den Leutkircher Stadtwald gemeinsam zu laufen. Wer auf der Fünf- oder Zehn-Kilometer-Strecke trainieren möchte, kann dies ab sofort wieder tun. Die Strecken sind mit gelben Pfeilen mit Aufdruck „Volkslauf“ ausgeschildert.

Neben dem Hauptlauf über zehn Kilometer, der um 9 Uhr gestartet wird, geht es laut Mitteilung bereits um 8.50 Uhr für die Fünf-Kilometer-Teilnehmer auf die Runde. Alle Nordic Walker starten direkt hinter dem Zehn-Kilometer-Hauptlauf auf die fünf Kilometer Runde.

Neu in diesem Jahr ist die Teamwertung über die zehn Kilometer und Fünf-Kilometer-Strecke mit den Klassen männlich, weiblich und mixed. Ein Team besteht aus drei Teilnehmern, die vor dem Wettkampf namentlich nominiert werden müssen. Um in der Teamwertung mitzumachen fallen keine weiteren Teilnahmegebühren an. Mit dieser Teamwertung sind vor allem Vereine, Firmen, Schulen und andere Organisationen angesprochen, die sich untereinander im sportlichen Wettkampf messen und Spaß haben wollen.

Eine weitere Neuerung ist laut Mitteilung die Zeitmessung. Erstmalig in diesem Jahr findet beim Volkslauf die Zeitmessung über Transponder statt. Dadurch ist die Zeitnahme beim Allgäu-Volkslauf auf dem technisch neuesten Stand und die Ergebnisse stehen zeitnah nach Wettkampfende zur Verfügung. Start der Schülerläufe über 700 und 1400 Meter ist ab 10.10 Uhr. Die Strecke führt wie in den letzten Jahren vom Start-/ Zielgelände zum Grillplatz am Waldeck und von dort am Waldrand entlang zurück. Neben Pokalen und Medaillen für die Sieger erhält jeder Schüler einen kleinen Pokal. Auch für alle Kinder bis einschließlich Jahrgang 2009, gibt es wieder den kostenlosen Bambini-Lauf (nur bei Voranmeldung) über 500 Meter. Der Bambini-Lauf findet ohne Zeitnahme statt, stattdessen dürfen die Teilnehmer auf der Strecke einen kleinen Preis mitnehmen.

Auch in diesem Jahr werden die Leichtathletik Stadtmeister über die Langstrecken ermittelt. Teilnahmeberechtigt sind alle Einwohner der Großen Kreisstadt Leutkirch, sowie Mitglieder eines ortsansässigen Vereins, für welchen auch gestartet werden muss. Die zeitschnellsten Damen und Herren über zehn Kilometer und Jugendlichen über fünf Kilometer werden mit dem Stadtmeistertitel geehrt.

Voranmeldungen können bis Donnerstag, 12. Juli, an Roland Ammann (Telefon 07561 / 3259 bezeihungsweise Fax 07561 / 906795), oder online bis Freitag 13. Juli (22 Uhr) unter www.tsg-leutkirch/skilaeuferzunft.de abgegeben werden. Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag bis spätestens 8.30 Uhr möglich.