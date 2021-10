Reitabzeichen für Pferdefreunde

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Haid - 21 Pferdefreunde haben am 23. und 24. Oktober 2021 beim PSV Leutkirch-Haid ihre Prüfung zum Reitabzeichen oder dem Pferdeführerschein erfolgreich abgelegt. Die Prüflinge waren dabei aus einem größeren Umkreis um Leutkirch angereist, aber auch vereinseigene Teilnehmer waren zahlreich am Start. Um nach und nach das eigene Wissen und Können unter Beweis zu stellen gibt es von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung verschiedene Abzeichen, die Reitsportbegeisterte ablegen können. Die Reitabzeichen 6 bis 10 sind dabei für Einsteiger gedacht und können in beliebiger Reihenfolge bestritten werden, die Reitabzeichen 5 bis 1 müssen der Reihenfolge nach absolviert werden und sollen den Fortschritt des Reiters belegen. Diese Reitabzeichen sind auch teilweise Voraussetzung für eine Turnierteilnahme.

Über sechs Wochen wurden die Reiter vom Ausbildungs-Team um die Vereins-Vorsitzende Silke Madlener ausgebildet und auf die Prüfungen vorbereitet. Zwei Tage lang fanden dann Prüfungen auf dem Gelände in Leutkirch-Haid statt, die von den drei Prüfern Ingrid Hofer, Ralf Reinbott und Philipp Gessler abgenommen wurden. Auf der Agenda standen Prüfungen zum Pferdeführerschein, das Reitabzeichen 5, das Reitabzeichen 4 sowie das Reitabzeichen 2. Außerdem wurde ein Kombi-Paket bestehend aus Pferdeführerschein und Reitabzeichen 5 angeboten.

Den Pferdeführerschein erhalten haben Amelie Mayer, Sarah Veit, Daniela Wodniok und Lina Kolodziej. Das Kombi-Paket erfolgreich absolviert haben Rosalie Heine, Carleen Kind, Laurine Papke, Lina Hillebrand, Maxine Deutschbein, Jolina Maierhofer und Madeleine Linder. Über das Reitabzeichen 5 freuen sich Lena Kolb, Philomena Peter, Antonia Ehrmann, Varena Trabert, Jennifer Hoffmann, Michelle Heinrich und Salome Riehm. Marie-Clair Zadick und Cathreen Wiesenberg können ab sofort das Reitabzeichen 4 nachweisen und Beatrice Hennig hat das an diesem Wochenende höchste Reitabzeichen 2 erfolgreich bestanden.