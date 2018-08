„Reining“, „Pleasure“, „Horsemanship“

Am kommenden Wochenende ist auf der Reitsportanlage Haldau bei Tannheim Westernreiten angesagt. Die Reitsportanlage veranstaltet laut Mitteilung ein abwechslungsreiches Westernreitturnier mit angeschlossenem Tag der offenen Tür für alle interessierten Besucher und Reitsportbegeisterten.

Doch auch sportlich ist einiges geboten. Am 25. und 26. August wird in Zusammenarbeit mit der „Ersten Westernreiterunion Deutschland“ das EWU C-Turnier mit Baden-Württembergischer Cupwertung stattfinden. Hierbei treten die besten Westernreiter Süddeutschlands in unterschiedlichsten Disziplinen gegeneinander an. Disziplinen beim Westernreiten sind beispielsweise „Pleasure“, „Horsemanship“, „Ranchriding“, oder auch „Showmanship at Halter“.

Im „Reining“ zeigen die Reiter beispielsweise ihr Können in der präzisen Ausführung definierter Schritt- und Bewegungsfolgen, daher wird diese Disziplin auch als Dressur des Westernreitens bezeichnet. Beim „Pleasure“ müssen Reiter und Pferd auf individuelle und spontane Vorgaben der Richter reagieren, wobei die Ausführung möglichst mühelos erscheinen soll. Der „Trail“ fordert hohe Geschicklichkeit, durch Hindernisse werden Situationen im Gelände nachgestellt, deren präzise Durchführung eine gute Zusammenarbeit fordert.

Am Sonntag wird zudem der „Speed-Dog-Trail“ ausgetragen, bei dem auch hundebesitzende Nichtreiter gegeneinander antreten und in einem Parcours die Geschicklichkeit und Folgsamkeit ihrer Hunde unter Beweis stellen.

Am 25.08.2018 findet zusätzlich ein Tag der offenen Tür auf der Reitsportanlage Haldau statt, bei dem neben der Reitsportanlage auch der landwirtschaftliche Betrieb und das Modeatelier Sybille Linz besichtigt werden können. Zwischen 13 Uhr und 17 Uhr besteht für interessierte Besucher die Möglichkeit, an Führungen über die Anlage teilzunehmen.

Am Samstagabend findet ab 20 Uhr eine große Westernparty statt, bei der die Liveband Montana Highway nicht nur bei Country-Fans für gute Stimmung sorgen möchte. Der Eintritt zum Tag der offenen Tür ist frei.