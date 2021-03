Reifen in Leutkirch zerstochen: Polizei ermittelt

Ein Unbekannter hat am vergangenen Wochenende einen Reifen an einem geparkten Renault Master in der Leutkircher Holbeinstraße beschädigt. Polizeiangaben zufolge stach er mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand in die Reifenflanke und verursachte Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei schließt einen Zusammenhang mit einem gleichgelagerten Vorfall an derselben Örtlichkeit vor gut einer Woche nicht aus und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 07561 / 8488-0.