Den Reifen eines Seat Ibiza, der in der Ottmannshofer Straße in Leutkirch am Fahrbahnrand geparkt war, hat ein bislang unbekannter Täter zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag aufgeschlitzt.

Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet etwaige Zeugen unter der Telefonnummer 07561/84880 um sachdienliche Hinweise.