Reicht Hartz IV für eine gesunde Ernährung?

Bio-Lebensmittel sind gefragter denn je. Aber was kann man tun, wenn das Geld knapp ist? Am Donnerstag, 17. Mai, liest Rosa Wolff aus ihrem Buch „Arm aber Bio!“. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek im Kornhaus. Die Lesung wird vom Projekt „Kernig“ und der Stadtbibliothek Leutkirch organisiert. Der Eintritt ist kostenfrei.

Die Autorin hat sich nach Angaben der Stadt einen Monat lang von 4,35 Euro am Tag ernährt. So viel stand zum Zeitpunkt des Selbstversuches einem alleinstehenden Hartz-IV-Empfänger für die tägliche Ernährung zu. Ist es möglich, sich von diesem Regelsatz rein biologisch zu ernähren? Wo muss man dafür einkaufen gehen? Und wie hat sich durch das Experiment ihr Essverhalten verändert?

Rosa Wolff lebt in München, wo sie Germanistik, Völkerkunde, Philosophie und Kunstgeschichte studiert hat. Danach arbeitete sie lange Zeit als freie Journalistin, bis sie sich in den 1980er-Jahren vermehrt den kulinarischen Themen widmete. Seitdem ist sie als Autorin für kulinarische Reportagen, Restaurantkritiken und Kochbücher tätig.