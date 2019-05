Regio-Skate-Cup ermittelt die Besten

Auch dieses Jahr ist der Regio-Skate-Cup in mehreren Städten Oberschwabens über die Bühne gegangen. Das große Finale wird am 1. Juni ab 17 Uhr im Leutkircher Skatepark mit dem Practice und ab 18 Uhr mit dem Contest ausgetragen. Mit der Organisation betraut sind die offene Jugendarbeit in Wilhelmsdorf und Weingarten sowie die Jugendhäuser von Bad Waldsee und Leutkirch.

Bei der Contest-Reihe wird in die beiden Alterskategorien B-Gruppe (bis 15 Jahre) und A-Gruppe (ab 16 Jahre) unterschieden. Die Anmeldung findet in Leutkirch vor Ort statt, die Startgebühr beträgt 3 Euro. Bei Regen wird der Leutkircher Contest auf den darauffolgenden Sonntag (8. Juni) verlegt. Skater Ion Wunderle, bekannt unter dem Namen DJ Camoflash sowie Hao Tran (DJ Yellow) aus Memmingen sollen für die passende musikalische Unterstützung sorgen.

Wie jeder jährliche Skate-Contest, der vom Jugendhausteam Leutkirch zusammen mit den Leutkircher Skatern organisiert wird, nehmen ehrenamtliche und engagierte Jugendliche beim Aufbau und der Organisation teil. Auch die zahlreichen Besucher sorgten jedes Jahr für eine ausgelassene Stimmung und werden die heimischen Skater wohl auch diesmal anfeuern. Für die Teilnehmer sind Sachpreise organisiert worden, die von der Jury für hervorragende Leistungen vergeben werden. Diejenigen Fahrer, die bei den Contests die meisten Punkte holen, werden sich das Preisgeld in Höhe von 1000 Euro teilen. Weitere Informationen gibt es auf der Facebook-Seite „Regio-Cup 2019“.