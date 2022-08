Regenschlacht mit glücklichem Ausgang

Im Motorsport hätte es wohl einen Regenabbruch nach dem anderen gegeben. Nicht so in Herbrazhofen, wo der Reit- und Fahrverein Leutkirch-Diepoldshofen das vergangene Wochenende über auf seiner bestens präparierten Anlage die Oberschwäbischen und Württembergischen Meisterschaften im Ein- und Zweispännerfahren mit Ponys und Großpferden austrug.

Acht Württembergische und zwei Oberschwäbische Meistertitel waren unter den 58 teilnehmenden Gespannfahrern zu vergeben. Das Wetter hätte nicht sehr viel schlechter sein können. Am Freitag dem ersten Tage des dreitägigen Turniers regnete es fast ganztägig Zum Glück verfügt der Verein über einen nahezu wetterfesten Fahrplatz unter freiem Himmel, dessen ausgeklügelte Bodenkonstruktion unglaubliche Mengen Wasser zu schlucken vermag, sodass die Gespanne zwar von oben kräftig eingenässt wurden, aber ihre Dressurvorführungen auf einem, den Bedingungen widersprechend, beinahe einwandfreien Geläuf absolvieren konnten.

Gefahren wurde mit Ponys und Pferden in jeweils zwei verschiedenen Leistungsklassen: In A für Anfänger und M für Mittelschwer. Womit klar war, dass man nicht nur erfahrene Routiniers an den Leinen zu sehen bekommen würde, sondern auch einen Überblick gewinnen sollte, was sich im Württembergischen an Nachwuchs im Fahrsport entwickelt.

Resümee des ersten Tages: Da wachsen Hoffnung gebende, junge Talente heran, wie etwa der zwölfjährige Felix Mayerföls aus Bad Schussenried, dem es am Freitag gelang mit einem zweiten Platz in der Pony-Zweispänner-Dressur den Grundstein für ein schlussendlich äußerst erfolgreiches Turnierwochenende zu legen.

Aber der Reihe nach: Am Ende des ersten Turniertages standen dem Veranstalter zwar Sorgenfalten auf der Stirn, ob des geringen Bewirtungsumsatzes. Das schlechte Wetter hatte die Zuschauerzahlen begrenzt. Nur für die Pferde, die eigentlichen Hauptakteure, war das nasse, aber kühle Wetter eigentlich gar nicht so übel. Besser jedenfalls, als wäre es glühend heiß gewesen. Und es bestand ja noch Hoffnung auf Wetterbesserung.

Am Samstag, dem Tag der spektakulären Geländeprüfung, einer Art Vorentscheidung für den Gesamtsieg, fing denn auch soweit alles gut an. Temperaturen um die 20 Grad und zunächst trockenes Wetter versprachen wiederum einen Pferde schonenden Ablauf. Nach einer Aufwärmstrecke von vier Kilometern hatten die Gespanne auf den folgenden vier Kilometern fünf feste Hindernisse mit Wasserdurchfahrt und engen Wendungen zwischen tief eingerammten Holzpfählen zu absolvieren. Die meisten Ponygespanne kamen hier noch trocken ins Ziel. Gewonnen haben in der Klasse A-Pony Zweispänner der spätere Gesamtsieger Georg Wimme vom RFV Sontheim-Unteres Brenztal.

Bei den Pony-Einspännern lag auch die spätere Gesamtsiegerin und damit oberschwäbische wie württembergische Meisterin Anna Grundmann ( RFV Wolfegg) vorne. Als dann aber die Pony- und Grosspferde-Gespanne der schwereren M-Prüfung einfuhren, öffnete der Himmel seine Schleusen für langanhaltende Sturzfluten. Eine unerhörte zusätzliche Erschwernis, wenn man weiß, wie glitschig nasse Lederleinen werden können. Die aber sollten für präzises Steuern der Pferde fest in der Hand des Lenkers sitzen. Am besten kamen aus dieser Regenschlacht heraus die Pony-Einspännerfahrerin Monika Hallasch (RFV Markgröningen) und bei den Zweispännern (Pony) Lisa Vetter (LRFV Weil der Stadt).

Bei den Großpferden-Einspänner siegte ihre Vereinskollegin Manuela Höls. Bis auf Lisa Vetter machten alle genannten am dritten und letzten Turniertag beim Hindernisfahren die jeweilige Württembergische Meisterschaft klar. Einen weiteren Meistertitel errang Monja Hahn (KFG Hohenlohe-Franken) bei den Pony-Zweispännern M.

Die große Gewinnerin aber heißt Claudia Gschwind (RFV Waldburg). Sie gewann die Meistertitel von Oberschwaben und Württemberg bei den Großpferden Klasse M.

Und dann gibt es zuguterletzt noch einen kleinen, großen Gewinner: Den zwölfjährigen Felix Mayerföls mit seinen beiden Shetland-Ponys Nicki und Quaxi. Er ist nach diesem langen verregneten Turnierwochenende württembergischer U25-Champion und oberschwäbischer Vizemeister bei den Pony-Zweispännern geworden.