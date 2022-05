Regal stürzt in Leutkircher Spedition auf drei Mitarbeiter

Zu einem Arbeitsunfall ist es am Montag gegen 10 Uhr in einem Leutkircher Speditionsbetrieb gekommen. Wie die Polizei auf Anfrage erklärt, stürzte ein schweres Regal auf drei Mitarbeiter. Eine Person wurde offenbar schwerer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Die beiden anderen Betroffenen erlitten eher leichte Verletzungen. Wie eine Sprecherin des Ravensburger Polizeipräsidiums sagte, ist die komplette „Blaulichtfamilie“ im Einsatz.

Weitere Informationen in Kürze auf Schwäbische.de