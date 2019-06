Ratzenried erobert Tabellenspitze

Am 25. Spieltag hat es an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A III einen Wechsel gegeben. Weil der Türk SV Wangen bei der SGM Dietmanns/Hauerz nur zu einem 1:1 kam, geht der TSV Ratzenried nach seinem 4:2 in Neuravensburg mit einem Punkt Vorsprung in den letzten Spieltag. Im Tabellenkeller sind alle Entscheidungen gefallen: Neben dem FC Leutkirch II steigen Neuling TSV Wohmbrechts und die SGM Aitrach/Tannheim in die B-Klasse ab. Der TSV Heimenkirch II rettete sich in die Relegation.

SV Neuravensburg – TSV Ratzenried 2:4 (1:0). – Tore: 1:0 Levin Leonhardt (25.), 1:1 Florian Urban (54.), 2:1 Levin Leonhardt (55.), 2:2 Jens Köbach (66.), 2:3 Benedikt Kirsner (90.), 2:4 Jens Köbach (90. +3); besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für den SVN (80.). Neuravensburg machte den Gästen das Leben schwer. Zweimal ging der SVN in Führung, doch mit zwei späten Treffern drehte der TSV das Spiel und nutzte so Wangens Patzer. „Heute hatten wir das nötige Quäntchen Glück“, gestand der überglückliche Ratzenrieder Trainer Markus Steidle, nachdem sein Team zum ersten Mal an der Tabellenspitze steht.

SGM Dietmanns/Hauerz – Türk SV Wangen 1:1 (0:1). – Tore: 0:1 Hakan Genctürk (28.), 1:1 Benjamin Frey (56./Elfmeter); besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Kerim Tarhan (60./Türk SV). – In der ausgeglichenen ersten Halbzeit gingen die Gäste im Anschluss an einen Eckball in Führung. Nach der Pause wurde ein Treffer von Wangens Serdar Bayraktar nicht gegeben, stattdessen erzielte die Spielgemeinschaft per Strafstoß den Ausgleich. In Unterzahl riskierte der Türk SV noch einmal alles – ohne Erfolg.

SV Gebrazhofen – SV Beuren II 4:5 (2:3). – Tore: 1:0 Kai Riess (23.), 1:1 Patrick Wiedenmann (24./Eigentor), 1:2 Marcel Nabelberg (38.), 1:3 Felix Mader (44.), 2:3 Timo Riess (45.), 3:3 Patrick Wiedenmann (56.), 4:3 Martin Riedle (66.), 4:4 Raphael Mayer (72.), 4:5 Marcel Nabelberg (75.); besonderes Vorkommnis: Moritz Marka verschießt Elfmeter (31./SVG). – Der SVG war spielerisch klar überlegen, ein Eigentor und zwei Abwehr-Aussetzer brachten aber die Gäste mit 3:1 in Führung. Gebrazhofen drehte zwischenzeitlich das Spiel, am Ende siegte Beuren glücklich.

FC Wangen II – TSV Heimenkirch II 2:5 (1:2). – Tore: 0:1 Stefan Bergsteiner (17.), 0:2 Yilmaz Özcelik (36./Elfmeter), 1:2 Jonas Müller (45.), 1:3 Roman Liwinez (51.), 2:3 Jonas Müller 56.), 2:4 Yilmaz Özcelik (77.), 2:5 Roman Liwinez (89.). – Während Wangen das fünfte Spiel in Folge nicht gewann, sicherten sich die Gäste den Abstiegsrelegationsplatz.

SGM Aitrach/Tannheim – FC Scheidegg 0:1 (0:1). – Tor: Christoph Nußbaumer (20.); besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für den FCS (78.). – Der Siegtreffer für die Gäste fiel nach einem Fehler der SGM.

FC Leutkirch II – TSV Wohmbrechts 3:2 (2:0). – Tore: 1:0 Mattia Celestino (12.), 2:0 Jürgen Bühler (38.), 2:1 Florian Biggel (49.), 3:1 Suley Seck (78.), 3:2 Andre Baum (83.); besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Armin Ljubijankic (59.). – Leutkirch verabschiedete Trainer Xaver Krug trotz 30-minütiger Unterzahl und ohne Wechselspieler auf der Bank mit einem Sieg.

TSV Röthenbach – SV Deuchelried 1:0 (0:0). – Tor: Markus Rieser (89.). Durch den Treffer kurz vor Spielende sicherten sich die Röthenbacher den dritten Tabllenplatz.