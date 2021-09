Rathauslesung mit Heinrich Steinfest

Mehrfach preisgekrönter Autor Heinrich Steinfest zu Gast am Dienstag, 5. Oktober, um 19:30 Uhr, in der Festhalle, bei der Reihe „Literatur im Rathaus“. Er liest aus der „Amsterdamer Novelle“ und „Die Möbel des Teufels“ - Karten im Vorverkauf bei der Touristinfo erhältlich.

Heinrich Steinfest ist einer der produktivsten deutschsprachigen Autoren der Gegenwart. Eigentlich hätte er im Herbst 2020 bei den Baden-Württembergischen Literaturtagen aus seinem Roman „Der Chauffeur“ lesen sollen – aber zum geplanten Termin war das Festival schon abgebrochen. Nun legt er zwei neue Bücher vor.

Der Eintritt beträgt 8 Euro (ermäßigt 5 Euro). Karten können im Vorverkauf bei der Touristinfo Leutkirch oder über www.reservix.de erworben werden. Der Abend wird von Karl-Anton Maucher moderiert.

Heinrich Steinfest wurde 1961 geboren. Albury, Wien, Stuttgart – das sind die Lebensstationen des erklärten Nesthockers und preisgekrönten Autors, der den einarmigen Detektiv Cheng erfand. Er wurde mehrfach mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet, erhielt 2009 den Stuttgarter Krimipreis und den Heimito-von-Doderer-Literaturpreis. Bereits zweimal wurde Heinrich Steinfest für den Deutschen Buchpreis nominiert: 2006 mit „Ein dickes Fell“; 2014 stand er mit „Der Allesforscher“ auf der Shortlist. 2016 erhielt er den Bayerischen Buchpreis für „Das Leben und Sterben der Flugzeuge“.

Im Mittelpunkt der Leutkircher Lesung steht die „Amsterdamer Novelle“. Die „Amsterdamer Novelle“, knapp, pointiert und rasant, endet, wie sie beginnt, mit einem Foto: Es zeigt den Kölner Roy Paulsen, wo er nicht sein kann, in Amsterdam. Er ist nie dort gewesen, und doch sieht man, wie er mit dem Rad an einer Gracht entlangfährt. Paulsen könnte dieses Bild als kuriose Verwechslungsgeschichte abtun. Genau das aber tut er nicht – und gerät in eine tödliche Auseinandersetzung, die sein Leben in eine neue Richtung lenkt – genau auf den Moment des Fotos zu.

„Die Möbel des Teufels“ sind der sechste Fall des einarmigen Detektivs Cheng, der zentralen Figur in Steinfests Krimi-Schaffen.

"Literatur im Rathaus" ist eine originäre literarische Veranstaltungsreihe des VS in Baden-Württemberg, vor über 40 Jahren hat auf Initiative des Schriftstellerverbands die erste Rathauslesung in Stuttgart stattgefunden. Seit 2001 gibt es Rathauslesungen in Leutkirch im Allgäu. Zuletzt gastierten Eva Menasse, Ingo Schulze und Vea Kaiser in dieser Reihe.

Im Anschluss an die Lesung wird Heinrich Steinfest seine Bücher am Büchertisch der Stadtbuchhandlung signieren.