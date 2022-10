Rassismuskritisches Denken ist Thema eines Workshops

Ein ganztägiger Workshop mit Jasmin Mouissi zu rassismuskritischem Denken findet am Samstag, 19. November, in der Festhalle der Stiftung St. Anna (Kemptener Straße 11) statt. Es geht dabei um Themen wie geschichtliche Hintergründe, Auswirkungen von Rassismus sowie Privilegien und deren Kehrseite. Anmeldungen sind bis zum 19. Oktober per E-Mail an jochen.narr@gmx.de möglich. So kann auch eine ausführliche Workshopbeschreibung angefordert werden. Der Workshop wird auf private Initiative hin organisiert und von „Demokratie leben!“ und der Leutkircher Bürgerstiftung gefördert. Der Eigenanteil der Teilnehmenden beträgt 25 Euro und beinhaltet ein Mittagessen.